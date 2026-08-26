ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಆಹಾರೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ "ಅಡ್ವೈಸರಿ" ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಗಡುವು
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ.
Published : August 26, 2026 at 7:57 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಡ್ವೈಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ''ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು'' ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಅಡ್ವೈಸರಿಯಲ್ಲೆನಿದೆ?: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ (FSSAI) ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವೈಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ, ಹಾಳಾದ, ಕೊಳೆತ, ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರೋದ್ಯಮ ನಡೆಸುವವರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರೆಗಳು/ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಖರೀದಿಸುವ ವೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಯಾರಿಕಾ ದಿನಾಂಕ, ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆ ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಲ, ಗೋಡೆ, ಕಿಟಕಿ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛ, ಶುಷ್ಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟೇಲ್ಸ್, ಗೋಡೆ, ಕಿಟಕಿ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಹಾಗು ಐಸ್ ಬಳಕೆ, ಲೇಬಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಈ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ 2006, ನಿಯಮಗಳು 2011ರ ಅನ್ವಯ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಡ್ವೈಸರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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