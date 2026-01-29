ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ' ವಿರುದ್ಧದ ಜಾಹೀರಾತು ಗದ್ದಲ; ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಭಾತ್ಯಾಗ
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾಹೀರಾತು ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಹಾಗು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
Published : January 29, 2026 at 5:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಿಡಿಓ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ?. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಇದು. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾರ್. ಸಂಘ + ಅಪ್ಪ ಸಂಘಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಯತ್ನಾಳ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂಘಪ್ಪ ಅಂತ, ಮಂಗಪ್ಪ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಸದನ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು.
ಯಾರಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?. ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು?. ಪಕ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏಕೆ ಜಾಹೀರಾತು?. ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನರೇಗಾ ಇತ್ತಾ?. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ?. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೆವಲಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜನ್ ಗೊಗೋಯ್ ಅವರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡಲು ಹಣ ಇದೆ. ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋ ಬಿಲ್ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸದನ ಎರಡು ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಎಂದಿದ್ದಿರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿವೇಶನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ತೆವಲಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಬಾರದು. ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. 1,270 ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರವೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೊಟೋ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್, ಅಟಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಮೋದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ವಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.
