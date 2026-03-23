ETV Bharat / state

ಕಂಬಳ ಕೋಣ ಸಾಕಲು ಹುಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ನದಿಯಾಚೆಗಿನ ಮೇವು ತರಲು ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳಿಗಾಗಿ ನದಿಯಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತರಲು ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಯಾನೆ ಪುತ್ತ ಅವರು ದೋಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ADDUR PUTTA BUILT A BOAT
ನದಿಯಾಚೆಗಿನ ಮೇವು ತರಲು ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಯಾನೆ ಪುತ್ತ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುವ ಈ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೋಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುತ್ತ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುತ್ತ, ಕಂಬಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗದೆ, ನದಿಯಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೇವು ತರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕೋಣದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ (ETV Bharat)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪುತ್ತ ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಫೈಬರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಂದು, ಅದನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ದೋಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಇದೀಗ ಈ ದೋಣಿ ಕೇವಲ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನದಿಯಾಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಪುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾಟಿಸುವ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ತರುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ (ETV Bharat)

“ಕೋಣದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುತ್ತ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುತ್ತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪುತ್ತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೇ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೋಣದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ (ETV Bharat)

ಪುತ್ತ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಿಯಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ದೋಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನದಿಯಾಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಪುತ್ತ ದೋಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನದಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಮೇವು ತರುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪುತ್ತ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಇದೀಗ ಅಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
BOAT TO BRING GRASS
PUTTA BUILT A BOAT FOR BRING GRASS
ದೋಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಪುತ್ತ
Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.