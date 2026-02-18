ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶಾಸಕ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಮಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
Published : February 18, 2026 at 3:35 PM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ MSGP ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಘಟಕ, ನಂತರ ಕೇವಲ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಘಟಕ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 75 ಲಾರಿಗಳಷ್ಟು ಕಸ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಮಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ 70 ಲಾರಿ ಕಸಕ್ಕೇ ನಮಗೇ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಲಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರುವ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ ಘಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಎಸ್ಜಿಪಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡೆದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸ ತುಂಬಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ: ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ