ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಸಹ ದೊರೆಯದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಲೋಕ್​ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

LOK ADALAT
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 9:16 AM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

LOK ADALAT
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಜನರು (ETV Bharat)

ಹನೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆದಿವಾಸಿ ಪೋಡುಗಳ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ADAAR CARD PROBLEM OF 140 STUDENTS SOLVED IN LOK ADALAT
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು (ETV Bharat)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ‌ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತ ತಾಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅವರು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಡಿ.11, 12 ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ADAAR CARD PROBLEM OF 140 STUDENTS SOLVED IN LOK ADALAT
ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಿಂದ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಗಹಾರ (ETV Bharat)

ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ 90 ಹಾಡಿಗಳ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಂಚಿತ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ 140 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಭಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆದಿವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇ- ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 140 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

CHARMARAJANAGAR
ADAAR CARD FOR TRIBAL STUDENTS
BIRTH CERTIFICATES
ST DEVELOPMENT DEPARTMENT
LOK ADALAT

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

