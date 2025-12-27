ETV Bharat / state

ಕುಂದಾನಗರಿಗೆ ತಾರೆಯರ ದಂಡು:‌‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ - ಡಾಲಿ‌ ಕಿವಿಮಾತು

ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಹೆಸರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್, ನಟಿಯರಾದ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟರು (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರ ದಂಡು ಬಂದಿದ್ದು,‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ' ಹೆಸರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್, ನಟಿಯರಾದ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ, ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದರು. ಸಂಜೆ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ತಾರೆಯರು (ETV Bharat)

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಡು, ನುಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾಡು, ನುಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕು, ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಎಂದರು.‌

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಾಲಿ ಕಿವಿಮಾತು: ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲವೇ?, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅವರವರ ಬದುಕು, ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಇಷ್ಟಾ ಆದಾಗಲೂ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟಾ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರ ಇದೆ: ಚಿತ್ರನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.‌ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಣ್ಣಾವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೇ ಚಿತ್ರರಂಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಮರಾಠಿಗರು ಒಂದಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ: ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾರೇ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್​ ಇದ್ದರೂ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಲ್ಲ: ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ನಟರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​​ಗೆ ದೂರು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇರಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು‌ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ: ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

