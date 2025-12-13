ಬನಾರಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ: ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್
ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬನಾರಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 13, 2025 at 8:23 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಜನವರಿ 23 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಜೆ. ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಝೈದ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಟ ಝೈದ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಝೈದ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬನಾರಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಬನಾರಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವಕರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಾ ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರುವ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಇವರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಪಕ್ಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಕಲೆಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಡವ, ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಯುವ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಎಂದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
