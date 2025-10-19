ETV Bharat / state

ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ

ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್​​ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಹಾಸನಾಂಬ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 19, 2025 at 3:52 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 4:41 PM IST

ಹಾಸನ: ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹತ್ತನೇ ದಿನ. ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಸಾಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಸಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು (ETV Bharat)

ಉಮಾಶ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಿರುತೆರೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ರಿಷಬ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಇನ್ನು, ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ದರ್ಶನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನರಕ ಚತುದರ್ಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ (ETV Bharat)

ಆಶ್ವಿಜ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲ್ಲದೇ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತಿರುವುದು ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 100 ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Last Updated : October 19, 2025 at 4:41 PM IST

