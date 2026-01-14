ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇರುಮುಡಿ ಹೊತ್ತು ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ
ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
Published : January 14, 2026 at 9:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಬರಿಮಲೆ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಿರುವಾಭರಣ ಉತ್ಸವ (ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಡಿಸುವ ಆಭರಣಗಳ) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಹರಿಹರತ್ಮಾಜ ಪೀಠದ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿರುವಾಭರಣ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಪೀಠದಿಂದ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಬರಿಮಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿರುವಾಭರಣ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ತಿರುವಾಭರಣ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹುರುಪು ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಂಪತಿ ಇರುಮುಡಿ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಾಭರಣ ಸಮೇತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಲು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತರನಾದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ತು. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಗೂ ಮುನ್ನಾ ಗರುಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಗರುಡ ಬಂದಿತು. ನನಗೂ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
