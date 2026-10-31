"ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ ಜೋಡಿ": ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ
ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುಭಾಷೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 5:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಜಾ, ಮತಗಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತಿರುಚುವಿಕೆ (SIR) ರದ್ದತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ (ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್) ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನತಾ ನಡಿಗೆ' ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.
ನಡಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು 'ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ' ಜೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ಕೊಲೆಗಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತೆ ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ ಜೋಡಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ" – "ಇದು ಕೇವಲ SIR ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣಗಳಿವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ 42 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೋಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ದುರುದ್ದೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇದು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಂಗ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲ (ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ) ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ'' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿನಾಯಿತಿ (Judicial Immunity) ತಂದಿದ್ದು ಏಕೆ? "ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಕೋರ್ಟೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ (ಕಾನೂನು ವಿನಾಯಿತಿ) ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾನೂನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವರು ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವಾಗ, ರಕ್ತದ ಕಲೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಇಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಎದುರು ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ'' ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ: "ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಹಾಕುವ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರ ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ ಜೋಡಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
"ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು 'ಯಾಕಪ್ಪಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರ 'ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನಿಜ ಹೇಳು' ಎನ್ನಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸೈನ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ದಿಪ್ಕೆ. ಸೌರವ್, ಅಶುತೋಷ್, ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಛೂಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ ಮೋದಿಯವರೇ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
"ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಳಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ರಂಗ-ಬಿಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೇರ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದಂತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ, ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕರಾವಳಿಯ ಜನರೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗದ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮದೇ ಯುವಕರು. ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹತ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
"ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ"- ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ : ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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