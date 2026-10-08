‘SIR ರದ್ದುಮಾಡಿ, ಮತದಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ’: ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: CEC ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿತು. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು
By ANI
Published : October 8, 2026 at 5:19 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ‘ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ’ ನಡೆಯಿತು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ SIRನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
SIRನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಡವಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಖರತೆ. ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನೋಡಬಾರದು. ಇದು ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು 70 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1.4 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮತ ಕಳುವು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುವಕರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಚುನಾವಣೆಯ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ Gen-Z ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದೆ.
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