ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : June 17, 2026 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. " ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಲಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನವರು 'ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೀನು ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ ಕೇರಳದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು 200 ರೂ. ಕೋಟಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನು ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೇ 200 ರೂ. ಕೋಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದವನಲ್ಲ, ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಆತಂಕ ಪಟ್ಟದ್ದಂತು ನಿಜ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ, ಅವನು ಆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ" ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
"ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು ನಿಜ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಾಂತಿ ಅಂತಹ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಯ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೊಹಂತಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನಯನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂತೆ ಎಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ