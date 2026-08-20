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ಎಸ್​​​​ಐಆರ್​​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಗರಣವೆಂದು ಕರೆದ ನಟ ಕಿಶೋರ್​: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್​

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ, ಕಿಶೋರ್, SIR ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Kishore Kumar Calls SIR a Scam,
ಎಸ್​​​​ಐಆರ್​​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಗರಣವೆಂದು ಕರೆದ ನಟ ಕಿಶೋರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 10:41 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮಾತಾ ಕವಲು ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಈಗ ಹಗರಣದಂತೆ ಭಾಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor
ನಟ ಕಿಶೋರ್ (ETV Bharat)

ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತಲ್ಲದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಕಿಶೋರ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಎಸ್​​ಐಆರ್​ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದಿರುವ ಕಿಶೋರ್, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.

SIR ಮೂಲಕ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮಾತಾ ಕವಲು ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ, ಕಿಶೋರ್, SIR ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕ ಮಾತಾ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆ.ಎಂ.ವೀರಸಂಗಯ್ಯ, ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜುಳಾ, ಶಶಿರಾಜ್, ಗೌರಿ ಸಿರಿಮನೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೊರಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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QUESTIONS ELECTION COMMISSIONS
ACTOR KISHORE KUMAR
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KISHORE KUMAR CALLS SIR A SCAM

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