ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್
ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : December 13, 2025 at 8:05 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೇ ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಮೊದಲು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಂತರ ಅವರ ತಮ್ಮ. ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನಾರಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೂ ದರ್ಶನ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹೊಸ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ. ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಯೋಚನೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮನರಂಜನೆಯ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದರು.
ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅನಿಲ್ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಸಹ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದವರು. ನಾನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: