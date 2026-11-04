ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ 111ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಭಾಗಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
Published : November 4, 2026 at 8:28 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭಕ್ತವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ.ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 111 ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ನಾನು ನಗರದವನೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬರಲಿದೆ, ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ- ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು 7 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ದಾಸೋಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಅಣ್ಣ ಫ್ರಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರದ ರೀತಿಯೇ ಹರಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಎಂದು ಡಾಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕುಣಿದರು.
ಅಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಚಿತ್ರದ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
ಡಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಇನ್ನು, ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಯುಗಪುರುಷರು. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಣಿವರಿಯದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿ ಇದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು, ಮಾತೃ ಹೃದಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ದೇಶ- ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 370 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸೋಬಾನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
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