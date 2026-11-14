ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ-ಇನ್ನೂ ಸಿಗದ ಪರಿಹಾರ: ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಆಗ್ರಹ
ಮಾನ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಟ 'ಇವ ನಮ್ಮವ' ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರದು ನೂರಾರು ಕೇಸುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
Published : November 14, 2026 at 5:47 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಾನ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೊಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿ. 21 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ತಂದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ-ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಟಂಬ ಅಭದ್ರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು 11 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಐವರು ಜೈಲೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ತರಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು. 'ಇವ ನಮ್ಮವ' ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರದು, ನೂರಾರು ಕೇಸುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಚೇತನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಚೇತನ ಅಹಿಂಸಾ, "ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವನೆಗೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಪತಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವೊಂದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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