ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬದಲು ಉ.ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಾಯ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 96 ಶಾಸಕರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬದಲು ಉ.ಕ.ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI SEPARATE BUDGET FOR NORTH KARNATAKA SEPARATE STATE FROM KARNATAKA ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು "ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬದಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗದ ಹೊರತು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ 26 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಉ.ಕ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಆಗಲೇಬೇಕು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ ಗೋಲಶೆಟ್ಟಿ, "1.50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ.ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಈಗ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಶಾಸಕರು ಉ.ಕ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಜದೇ, ಅಳುಕದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ: "ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ 17 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಈಗ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.‌ ಜೊತೆಗೆ 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ 15-20 ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಚೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ, ರೈಲು, ಮಾಧ್ಯಮ, ಉದ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ, ರಾಜಕಾರಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ನಾಗೇಶ ಗೋಲಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ: ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಭಾಗದ 96 ಶಾಸಕರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಏಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು‌.

ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿ: "ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಭಾಗದ ಯಾವ ಶಾಸಕರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದೇ ಇರುವುದು ದುರ್ದೈವ. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಸ್ತಿ‌ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉ.ಕ. ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ" ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

