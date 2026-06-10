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ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿ ಸೂಚನೆ

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU ಮದ್ಯಪಾನ ತಡೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ no entry for minors in pubs
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 11:40 AM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್​​​​ ಅಂಡ್​​​​​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​, ಪಬ್​​, ಬ್ರೆವರೀಸ್​​, ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

  • ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಪರವಾನಗಿಗಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತು) ಅನ್ವಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರರು, ಗಲಭೆ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಭಂಗ ಇತರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ​ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ್ - ಬಸ್‌ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ​21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿತರಿಸಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ/ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ/ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು.
  • ​ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾರಾಟ/ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಜಾಗಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್) ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
  • ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
  • ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ​ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ​ದಂಡ ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
  • ಮಾಲೀಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
  • ​ಮಾಲೀಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
  • ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಬೇಕು.
  • ​ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೋಷಕರು, ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಕಣ್ಣಾವಲು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಂದ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ ಅವರು ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
ಮದ್ಯಪಾನ ತಡೆ
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
NO ENTRY FOR MINORS IN PUBS
LIQUOR SHOP BANNED TO MINOR

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