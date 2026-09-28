ಮಂಗಳೂರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್: ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 7:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (Action Plan) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಅನುದಾನ, ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ (Administrative Approval) ಪಡೆದು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಇಲಾಖಾವಾರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಕರಾವಳಿಯ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಪಿ ಬಾರದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಟ್ 9/11 ನಿಯಮ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜನರು ಸಣ್ಣ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 9/11 ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮೂಡಾ (MUDA) ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯ್ದೆ 1961ರ ಕಲಂ 81ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, 1,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ವರೆಗಿನ (ಸುಮಾರು 25 ಸೆಂಟ್ಸ್) ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಲೇಔಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ , ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್/ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಐ’ ಹಾಗೂ ಪಿಪಿಪಿ (PPP) ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಐ’ (Mangalore Eye), ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (PPP) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದು ಖಾಸಗೀಕರಣವಲ್ಲ, ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಮರುನಾಮಕರಣದ ಕುರಿತು: ‘ಮಂಗಳೂರು’ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಮಂಗಳೂರು’ ಎಂದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ/ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ (In-principle) ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜನರ ಬಹುಮತದ ಭಾವನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಡಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ‘ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್’ (Depressed Class) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ (ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ, ಚರ್ಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕವೇ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ‘ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್’ (SOP) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಬೈಂದೂರು, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಐಸಿಯುಗಳನ್ನು (Tele-ICU) ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ನೈಜ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು , ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿ: ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಹಿಂದೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಬೇಳೆಕಾಳು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತಾಗಲು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಗಗನಮುಖಿ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ: ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ (Essential Drugs) ದರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ (NPPA) ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ನಡುವಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ‘ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ’ ಸಮಾವೇಶ ಕರೆದು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ‘ಎಸ್.ಐ.ಆರ್’ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು ಮತಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ 14 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ? ಆಯೋಗವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಂತೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
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