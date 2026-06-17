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ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿವ್​ಇನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ವಕೀಲನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

BENGALURU ಹತ್ಯೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಲೆ LOVER MURDER
ಮೃತ ಯುವತಿ, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 5:26 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ (25) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಜೂನ್​​​ 13ರಂದು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅನುಷಾ ಎನ್. ಡಿ. ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ವಕೀಲರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಳಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್​ ಬಾಬು ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಾಸನದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಮೂಲದವರಾದ ಶರತ್​ ಹಾಗೂ ಅನುಷಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿರುವ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ ಎಂಬುವರು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ವಾಟರ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್​​ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಶರತ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಅನುಷಾ ವಾಸವಿದ್ದರು.

ಜೂನ್ 14ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶರತ್, ತನ್ನ ವಕೀಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಕೀಲರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೀಗದ ಕೀ ನೋಡಿ ಕೀ ತೆಗೆದು ಒಳ ಹೋದಾಗ ಅನುಷಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣದ ಕುರಿತು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ಹತ್ಯೆ
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಲೆ
LOVER MURDER
BOYFRIEND KILLED HIS GIRLFRIEND

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