ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸ್​ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಸೆರೆ

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 9:40 AM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ)ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ₹16.17 ಕೋಟಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿ, 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಬಳಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆರೋಪಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಿಂದಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ವಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ವಿಜಯನಗರದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಗುಡೇಕೋಟೆ, ಕಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಂಡಿಹಟ್ಟಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿತ್ತು: ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಎಸ್​​ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪೆನ್ನೇಕರ್, ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ (33) ಎಂಬಾತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ, 2022ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಮೂವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ಹಾಗೂ ಖಾಯಂ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಕಲಿ ಸಹಿ ಬಳಸಿ, ಮಂಡಳಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ 16.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು, ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್​​​ 19ರಂದು, ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 65/2026 ಕಲಂ 316(2), 316(4), 316 (5), 318 (4), 336 (2), 336 (3), 340 (2), 3(5), ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಸ್​​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಂಡರ್​ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್​​ ಶಾಪ್​​ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ₹41 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್

