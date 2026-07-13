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ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಕರಾಮತ್ತು ಬಯಲು

ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸಿದ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 6:23 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ : ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಕಂಪನಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಬಂದವನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಗರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್​​ ಮೊಬೈಲ್ ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭೇದಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ₹27.75 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ₹13.60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ₹11.15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 15 ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 33 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ, ಮನೆಗಳ್ಳತನ, ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿ, 35 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹1,55,12,300 (ಒಂದು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು) ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು: 27 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

MOBILE STOLEN
ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ
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