ETV Bharat / state

ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ: ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೇತಾ

ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಕೊಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೀನ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ವಿರಳ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತೆಯು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರನ್ನು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆನತ್​ನನ್ನ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವಾರ 29ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಳು. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪಿತೆ, ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದರು.

ಆರೋಪಿತೆಯು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ?: 'ಜೂನ್ 22ರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆನತ್ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಾನು ಶವವನ್ನು ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಂದೆ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೆನತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮಸುಂದರ್ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವ ಕೆನತ್​ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಸಿಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿಗ್ರೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾಳನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ: ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು

TAGGED:

K R PURA POLICE
ACCUSED SWETHA
ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
TRIPLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.