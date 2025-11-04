ETV Bharat / state

ಕೊಲೆಯಾದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ: ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೃತನ ತಂದೆ

ಕೊಲೆಯಾದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

BENGALURU TECKKI MURDER ಕೊಲೆಯಾದವನ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ಟೆಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ
ಕೊಲೆಯಾದ ಟೆಕ್ಕಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಮೃತರ ತಂದೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 5:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಜನೆಗಾಗಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹಂತಕರಿಗೆ 59ನೇ ಸಿಸಿಎಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕೌಶಲ್ ಹತ್ಯೆಯಾದವರು. ಈತನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತಕರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮೃತನ ತಂದೆ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU TECKKI MURDER ಕೊಲೆಯಾದವನ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ಟೆಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ
ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)

ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಮೂಲದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನಗರದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, 2018 ಜೂನ್ 26ರಂದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬೈಕ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಭುಜಕ್ಕೆ ತಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮರದ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU TECKKI MURDER ಕೊಲೆಯಾದವನ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ಟೆಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ
ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)

ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತುಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಗನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಾಂಡೆ , ''ಮಗ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂತಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿರುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

