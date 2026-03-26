ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾದ ತಂಗಿ: ಸುಳಿವು ನೀಡದ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವು

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡದ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.

ವೃದ್ದೆಯ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 2:06 PM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಅಳಿಯಂದಿರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾವು ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕೆಜಿಎನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಮ್ಮ (65) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಂಬುವವರು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹ 35% ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಳ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಪುರುಪೋತ್ತಮ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡುತ್ತಿರು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಈ ವೃದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದು ತಲೆಯ ಬಳಿಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ದುರಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ. ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

