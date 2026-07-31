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ದಾವಣಗೆರೆ: ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಕಳ್ಳತನ; ಪೂಜಾರಿ ವಿರುದ್ಧ FIR

ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಸದಸ್ಯರು ಪೂಜಾರಿಯೋರ್ವನ ವಿರುದ್ಧ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ DAVANAGERE ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ FIR
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದಾವಣಗೆರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 1:10 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಕರಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನ ಸದಸ್ಯರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾರಿ ಆಕಾಶ್​​ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್​ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿಗೆ ಸೇರಿದ 28 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 200 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹೆಚ್​​​.ಗೋಣೆಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಂಧಿ‌ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹೆಚ್.ಗೋಣೆಪ್ಪ, "ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತ‌ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ​ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪೂಜಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ‌".

"ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಐದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐದಾರು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಪೂಜಾರಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರು, ಕರಗಿಸಿದವರು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಾಜು 28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 20 ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ‌ಆಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 2 ಕೆಜಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, 59 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ಬಂಗಾರ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

ಮತ್ತೋರ್ವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್​ ಸಾಳಾಂಕಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಏನು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅದರನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೇ ಬಂಗಾರ ಪಡೆದ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಪ್ಪನೇ ಹೊಣೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಗಾಂಧಿನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೌದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ‌ ಆಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಎಂಬ ಪೂಜಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹೆಚ್. ಗೋಣೆಪ್ಪ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ಕಳ್ಳತನ
DAVANAGERE
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ
FIR
JEWELLERY THEFT IN TEMPLE

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