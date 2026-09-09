ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ: ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ದರ್ಶನ್, ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
Published : September 9, 2026 at 10:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ತೂಗುದೀಪ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ 'ಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು' (ಬಾರ್-ಹೆಡೆಡ್ ಗೂಸ್) ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗರಾಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೂವರೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತು 1972ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಡಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟೆ ತಲೆ ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗಲೇ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವಿಲ್ಲದೇ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 204 ರ ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸದೇ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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