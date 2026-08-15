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ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪ: ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಧನ

ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI PROPERTY SEIZE ATTEMPT WOMAN ACCUSED ARREST ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 11:49 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಛಾಯಾ ಅರುಣ ಕದಮ್​, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಅತಿವಾಡಕರ್​, ಜಾನ್ವಿ ವಿನಾಯಕ ಭೋಸಲೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಶೋಕ್​ ಬಾಳಪ್ಪ ಯರಗುದ್ದಿ ಎಂಬುವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಉಷಾ ಶಶಿಕಾಂತ ಜಾಲಿ, ಶೋಭಾ ಬಸವರಾಜ ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಪ್ರಭಾ ಸೋಮು ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಎಂ.ಎಂ. ಎಕ್ಷಟೆನ್ಶನ್ 2 ಪ್ಲಾಟ್ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಾ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಅಂತಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಯರಗುದ್ದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 416, 417, 419, 420, 461, 465, 468, 474 ಮತ್ತು ಸಹಕಲಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿಐ ಜೆ.ಎಂ.ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಕೆರೂರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
PROPERTY SEIZE ATTEMPT
WOMAN ACCUSED ARREST
ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನ
ASSET CHEATING CASE

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