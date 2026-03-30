ಗ್ಯಾಸ್​​ ರೇಟ್​​ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ; ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು​​

ಗ್ಯಾಸ್​​ ರೇಟ್​​ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

BENGALURU ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಜೆಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : March 30, 2026 at 2:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ‌ಬಂದಿದೆ.

ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (29-03-26) ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್​ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನರೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಜೆ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪವೇನು? ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನರೇಶ್​ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಚಿನ್​ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್​ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾರ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ, 'ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಾಗ "ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶೋಭಾ, ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನರೇಶ್, ಸಚಿನ್ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ​ಹಲ್ಲೆಯ ವೇಳೆ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನರೇಶ್ ಅವರ ಮುಖ, ತಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ​ಈ ವೇಳೆ ನರೇಶ್ ಅವರ ತಂಗಿ ರೇಖಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನರೇಶ್ ಅವರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನರೇಶ್ ಅವರು ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

