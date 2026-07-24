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ಹತ್ಯೆಗೈದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಶವ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ: ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೂಟ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ಕೆರೆಗೆಸೆದ!

ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಶವವನ್ನು ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

BENGALURU DEAD BODY IN SUITCASE ಸೂಟ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶವ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಲೆ BENGALURU LAKE MURDER CASE
ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಂತಕ ಗಗನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 9:29 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೃದ್ಧೆ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿ ಜಯಮ್ಮ ಜುಲೈ 15ರ ಸಂಜೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಜು.21ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಗಗನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಮೋಜು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ಉಂಗುರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಶವ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಶವವಿದ್ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜುಲೈ 16ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಆರೋಪಿಯ ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಗಗನ್, ಶವವಿದ್ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸುಮಾರು 8 ಕೀಮಿ ದೂರವಿದ್ದ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಜಯಮ್ಮ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶೋಧ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜಯಮ್ಮ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಆರೋಪಿ ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆತನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದ, ಲೋನ್ ನೀಡಿದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಜಯಮ್ಮ, ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಂದು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೆರೆಗೆಸೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಸೆರೆ

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BENGALURU
DEAD BODY IN SUITCASE
ಸೂಟ್ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶವ
ಜಯಮ್ಮ ಕೊಲೆ
BENGALURU LAKE MURDER CASE

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