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ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಳಿ ಕೈದಿಗೆ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

ಆರೋಪಿಯೋರ್ವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್ MANGALURU DISTRICT JAIL DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 12:51 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್​​​​​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಳಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮ್​​​​​​ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ತಡೆದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜುಲೈ 23, 2026 ರಂದು ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್​​​​ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಯತೀಶ್​ ಎ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊಣಾಜೆ ಠಾಣೆಯ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ (ಕ್ರೈಮ್ ನಂ: 174/2018 ಐಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳು ಹಾಗೂ 24/2020) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಹಸನಬ್ಬ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಅಚ್ಚು ಎಂಬಾತ ಕೈದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್​ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 2 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕೈದಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸಿ, ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬಹಿರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಹಸನಬ್ಬನ ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯತೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್
MANGALURU DISTRICT JAIL
DAKSHINA KANNADA
ACCUSED CAUGHT

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