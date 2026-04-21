ಶಿರಸಿ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ, ನಗ - ನಾಣ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ

ಶಿರಸಿ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶಿರಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 12:13 PM IST

ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಶಿರಸಿಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯ್ಕ (70) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ನಗರದ ನ್ಯೂ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಕಲಘುಟಕರ್ (51) ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು‌. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿರಸಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಶಿರಸಿ ನಗರದ ಡಿಪೋ ಎದುರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮರು ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು‌. ಇದೇ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿಎಸ್​​ಪಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಜರುಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ.ಎಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಆರೋಪಿತನು ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧ ಹಾಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 50,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ವಿಳಾಸವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿರಸಿಯ ಶಾಂತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ವೈದ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದವ ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ನಗ - ನಾಣ್ಯ ದೋಚಿ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಚಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ದುರಾಸೆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

