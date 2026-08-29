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ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳ - ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್​ ಕದ್ದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟಿರಿ ಪ್ಯಾಡ್​​ಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

STEALING WOMEN INNERWEAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 2:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೇಯಿಂಗ್​ ಗೆಸ್ಟ್​​ವೊಂದರಲ್ಲಿ (ಪಿ.ಜಿ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟಿರಿ ಪ್ಯಾಡ್​​ಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮನನ್ನ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿರಾಜ್ ಬಂಧಿತ. 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿ.ಜಿಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರ ಯುವತಿಯು ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಿಜಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪಿಜಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತಿತ್ತು. ಇದು ನಿರಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖದೀಮ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ.24ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.21ಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕದೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು 5 ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ ತನನ್ನ ತಾನೇ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಾನು ವಾಸವಿದ್ದ ಪಿಜಿಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ.25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
INNERWEAR SANITARY PAD STEALING
ACCUSED ARRESTED FOR STEALING
STEALING WOMEN INNERWEAR

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