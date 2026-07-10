ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಕದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಕದ್ದು,ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 10, 2026 at 4:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರ ಮುಂದೆ ಆಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಯುವತಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನೊಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಪದೇ ಪದೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಯುವತಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 2ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರೇ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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