ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 10:01 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋನಾರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಚು ಆನಂದ ಮೋರೆ (64) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉದ್ಯಮಭಾಗ ಬಡಮಂಜಿ ಮಾಲಾ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಮಂಜಿ ಎಂಬವರು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಂ 318(4), 335, 336(2), 338, 336(3), 340(2), 319(2), ಸಹಕಲಂ 190ರ ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್-2023 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಪಿ ಸಂತೋಷ ಸತ್ಯನಾಯಿಕ, ಪಿಐ ಜೆ.ಎಮ್.ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಖಾಚು ಆನಂದ ಮೋರೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಗಾಂವ ಹೋಬಳಿ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 60/*/13ರ ಒಟ್ಟು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ದೂರುದಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಡಮಂಜಿ ಅವರು, ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ಗವಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ದೇವಜಿ ಗವಳಿ ಎಂಬುವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಮೀನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರ ಕಬ್ಜಾದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಖಾಚು ಮೋರೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ.
2025ರ ಜುಲೈ 17ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿ 1 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಕೂಡ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇ, ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪಿಐ ಜೆ.ಎಮ್.ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಣಿಕಂಠ ಪೂಜಾರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಕೆರೂರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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