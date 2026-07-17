ETV Bharat / state

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ: ಬೀದರ್ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

299ರೂ. ಗೆ ಕಾರು, ಜೆಸಿಬಿ, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

KARWAR ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ UTTARA KANNADA ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ
ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 9:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದರ್​​​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಿಬೈನಗಾಂವ್​​​ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನರಸಿಂಗ್​ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ್​ ತಗರಬೀಡೆ (32 ವರ್ಷ) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಹೋಟೆಲ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಹೇಗೆ?: ಆರೋಪಿಯು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್​​ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದನು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 299ಕ್ಕೆ ಕಾರು, ಜೆಸಿಬಿ, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ "ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ" ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ.

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಆದ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಮದನ ಶೆಟ್ಟಿ (73 ವರ್ಷ) ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 06-08-2025 ರಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಖಚಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 16-07-2026 ರಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ: ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ದೀಪನ್ ಎನ್.ಎಂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ. ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಿರೀಶ್​ ಬಿ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಿಐ ಜಗದೀಶ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಹನುಮಂತ ಬಿರಾದಾರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಕಾಪುರ, ಬಿಲಾಲ್ ಹದ್ದ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ವಿಜಯ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

TAGGED:

KARWAR
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
UTTARA KANNADA
ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ
FAKE LOTTERY SCAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.