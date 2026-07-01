ತುಮಕೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ
ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 1, 2026 at 4:27 PM IST
ತುಮಕೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಂಡಿ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು, 86 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 25 ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಯನ್ ಮತ್ತು ಮಧುಸೂದನ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದನ ಮತ್ತು ಬಾಬು, ನರಸಿಂಹಮೂತಿ ಬಂಧಿತರು.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಜೋಡುಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಜೂ.19ರಂದು ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧಿತರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಸವಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಖಾರದಪುಡಿ, ಕಬ್ಬಿನದ ಚಾಕು, ಲಾಂಗು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದರೋಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ 22 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 3 ಬೈಕ್, 1 ಆಟೋ, 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14,19,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಂದು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು.
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 4,20,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 8.386 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೋತಿತೋಪು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆರ್.ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚುಹಾಕಿತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಗಳ್ಳತನ: ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಖದೀಮನನ್ನು ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನಿಂದ 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2;30ರ ವೇಳೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ವಾಸಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಯನಾ ಎಂಬುವರು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ರೂಮಿನ ಕಬೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಒಳನುಗಿದ್ದ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: