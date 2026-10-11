ಅಡವಿಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಫೈಟ್: ಪರಿಚಿತನನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ
ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ.
Published : October 11, 2026 at 4:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಲಾಟೆಯೊಂದು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿ.ಕೆ.ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೋಳಿ ಮಂಜು ಎಂಬಾತನನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಹತ್ಯೆಗೈಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ.
ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ: ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾರ್ವೊಂದರ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿ ಪಳನಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆಗ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪಳನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥನ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಡೆತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿ.ಕೆ.ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪಳನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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