ಮೈಸೂರು: ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೊಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೊಲೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 7:35 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸ್ನೇತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆಯೊಂದರ ಸೇತುವೆ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗನಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಜು.22 ರಂದು ಸಂಜೆ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬಲ-ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋವಿಂದನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆಯ ಪೈಪ್ಗೆ ತುರುಕಿದ್ದ. ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ (112)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಊರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗೆಳೆಯ ಗೋವಿಂದ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಪಿತಗೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ತಿ.ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯ ವೇಳೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆದು, ಮೃತನ ಮರ್ಮಾಂಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಲು ಕಾರಣ: ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಮೃತ ಗೋವಿಂದನ ಮರ್ಮಾಂಗ ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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