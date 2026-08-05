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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ; ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MURDER CASE ACCUSED ARRESTED
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 9:54 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಾಫರ್(30) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾ (27) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜು.30ರ ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಗಂಗಮ್ಮಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದವನಾದ ಬಂಧಿತ ಈತನಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾ ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 30ರ ರಾತ್ರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾಗೆ ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಜಾಫರ್ ಸೈಜುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕುಟುಂಬದವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಜಾಫರ್ ಜೊತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಪಿ ಮುಜಾಫರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಈತ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಬಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮುಜಾಫರ್ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಇದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ, ಈ ವೇಳೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮುಜಾಫರ್​​ ಸೈಜುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್​ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಭಯಗೊಂಡ ಮುಜಾಫರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

MURDER CASE
CHIKKABALLAPUR
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MURDER CASE

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