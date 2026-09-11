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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಕ್ EMI ಕಟ್ಟಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ: ರಹಸ್ಯ ಬೇಧಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್, ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 11:13 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಜನರು ಎಂತೆಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇಎಂಐ ತುಂಬಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಿರುವುದು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಡಚನ್ನವರ (34)‌ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಳಾಪೂರ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ ಶಶಿಕಾಂತ ಗಡಕರಿ (37) ಬಂಧಿತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.

ಜುಲೈ 23ರಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಡಚನ್ನವರ ಕುಲಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಜಂಗಟಿಹಾಳ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ದಿಲೀಪ್ ಗಡಕರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸತ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ದಿಲೀಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ದಿಲೀಪನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಶವವನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ''ಆರೋಪಿ ದಿಲೀಪ್ ಗಡಕರಿಗೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಜುಲೈ 23ರಂದು ತನ್ನ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ‌. ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೈಕ್ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೈಮೇಲಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ 37 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 37 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಕುಲಗೋಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
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