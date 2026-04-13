ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್; ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 8:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ದೂರು ಕೊಡದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕ, ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಅಲ್ಲದೇ, ತಾನು ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವರಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಯುವಕ, "ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, "ಕನಿಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಕಳುಹಿಸು" ಎಂದು ಪೀಡಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಆತನ ಮಾತು ನಂಬಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ, ಬಳಿಕ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಅದರಂತೆ ಬೆದರಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಕರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
ಇಡೀ ಘಟನೆಗೆ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಣ ಕೊಡುವ ನೆಪ ಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ನೀಲಾದ್ರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಲೇ ದೂರು ಕೊಡದಂತೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಯುವಕ ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ತಡೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹರ್ಷದ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೂರಿನ ವಿವರ: 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುವಕ ತನ್ನನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈತನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಯುವಕ ಇಲ್ಲ-ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಲು ಶರು ಮಾಡಿದ. 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಹಾಯ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ತಾನು ಸಾಯುವುದರೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದು ಯುವಕನಿಗೆ ನನ್ನ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಯುವಕ, ಹಣ ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಗೆ ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದೇ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದೆವು. ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆವು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ದೂರು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
