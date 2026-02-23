ETV Bharat / state

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ : ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟ; ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಂದು ಬಂಗಾರ ದೋಚಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕ, ನಂತರ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

accused-arrested-by-police-for-old-woman-killed-due-to-betting-money
ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಕಮಲಮ್ಮ (64) ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ (23) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ : ಎಂಕಾಂ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್(23) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.

ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆ. 2 ರಂದು ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 64 ವರ್ಷದ ಕಮಲಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ವೃದ್ದೆಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮೃತ ಕಮಲಮ್ಮನ ಮೈಮೇಲಿನ ಒಡವೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗಲೇ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾ‌ಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್​ ಟಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಮಲಮ್ಮನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಧ ವೃದ್ಧೆ ಪತಿ ಮರಣಾನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮೊದಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಸ್​ಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್(23)​ನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ದೋಚಿ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಬಿಕಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಎಮ್ ಕಾಂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಡಿಕೆ ಖೇಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 15-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೃತ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಫೆ, 02 ರಂದು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚುಹಾಕಿದ್ದ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾತ್ರಿ ಆ ಮನೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 76 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆತನಿಂದ 76 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.‌ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ‌ ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MURDER CASE ACCUSED ARRESTED
ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ (ETV Bharat)

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು : ಈ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತು ಕಳವು, ಕೊಲೆ, ಡಕಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 08 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 534.76 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 639.56 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಒಂದು ಅರ್ಮಾನಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಚ್ ವಾಚ್, 1 ಜಾನುವಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 70.61 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

TAGGED:

BETTING CASE
SP SHEKHAR H T
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​
DAVANAGERE
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.