ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿ; ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ

ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಸುಜಾತಾ (ಎಡಬದಿ) ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 4:12 PM IST

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ) : ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನೇ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥಣಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ (34) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಲೀಲಾವತಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಇದು ತನ್ನ ಮಗಳು ಸುಜಾತಾಳ ಮೃತದೇಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುಜಾತಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್​ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಆತ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್, ಸುಜಾತಾಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆಕೆ "ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಕೈ ಸೇರದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಶಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಚೂಡಿದಾರದ ಶಾಲಿನಿಂದ (ವೇಲ್) ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಅಥಣಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ ಅವರು, ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

