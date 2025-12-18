ETV Bharat / state

ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಸುಲಿಗೆ; ಸರಣಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಪಿನ‌ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖೇಶ್​ ಭಾಯ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಾಜಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮಾಗಡಿ ಮಂಜು ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜ ಮತ್ತವನ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಸರಣಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಾಯುವ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಎಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮುಕೇಶ್ ಬಾಯ್ ಎಂಬುವವರು 15-12-25 ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ, ಮಾಗಡಿ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಬಂದು ಇವರ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದು, ಗಾಡಿಗೂ ಕೂಡಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಾಯುವ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಎಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಹಲವು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ : 'ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದನ್ ಎಂಬಾತನ ಅಣತಿಯಂತೆ ಈ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿದೆ. ದರೋಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದನ್, ರಾಜೇಶ್, ಪುಟ್ಟ, ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೆಂಟು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲು : ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೆಂಟು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

