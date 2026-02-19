ETV Bharat / state

ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಂದ ಸ್ಪಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ; ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್​

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

accused-arrested-by-police-for-kidnap-case-in-bengaluru
ಅಶೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ (ಎಡಬದಿ) ಅಪಹರಣಕಾರರು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆನೇಕಲ್ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕನ ಬೈಕ್​ನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ರೌಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೇಕಲ್ ತಿರುಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದ ಅಶೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ (28) ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸ್ಪಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುನ್ನುಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣಕಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಗಣಿಯ ಕರಗದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ (26), ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಂಪಲಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ (25), ಹಾಗೂ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಬೆಂಗಳೂರು-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯ ಸಲ್ಲಾರಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಹರಣ: ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬೇಗೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಥೈ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಮಾಲೀಕನೊಡನೆ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆಶೀತ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಫೆ. 15 ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾ ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುನ್ನು ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ತಿರುಪಾಳ್ಯದ ಮನೆಗೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾತ್ರಿ 9ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹುಂಡೈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಸಮೇತ ಸಂತ್ರಸ್ತ್ರರ ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಮುನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಶೀತ್ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮುನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್​ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುನ್ನುವನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀತ್ ಸಮೇತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಶೀತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನು ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಾದ ನಂತರ ಮುನ್ನುಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವೈಟ್ ಕಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮುನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಚಹರೆಗಳನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರದ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತೆಂಗಿನಗಿಡದ ಬಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೆವು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು: ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್

TAGGED:

ELECTRONIC CITY POLICE
DCP NARAYAN
ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್
BENGALURU
KIDNAP CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.