ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಅಳಿಯ: ಆರೋಪಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಆರೋಪಿ ಅಳಿಯನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 5, 2026 at 4:24 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ : ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಳಿಯ ಚಾಕು ಇರಿದ ಘಟನೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರವಿಂದ ಗವಳಿ ಎಂಬಾತ ಅತ್ತೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಆರೋಪಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಕರಿಗಾರ ಅಳಿಯನಿಂದ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅರವಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಅರವಿಂದನ ಪತ್ನಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅರವಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅರವಿಂದ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೈ ನೋಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅರವಿಂದ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದರೂ ಆತ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಕೋಪಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಳಿಯ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಳಿಯ ಅರವಿಂದನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಅತ್ತೆಯ ಬಂಧನ: ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ಮದುವೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ 16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 110 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಿರನವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಉಜ್ವಲಾ ಕಮ್ಮಾರ, ಶಿವಾ ಅಪ್ಪಯನವರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾದ ಆರೋಪಿಗಳು.
