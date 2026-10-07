ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ತಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು!
ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ತಂದು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 7:29 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಗೃಹಿಣಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ತಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೃಹಿಣಿ ವಿನುತಾ (26) ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅ.6 ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿನುತಾ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ವಿನುತಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ: ಅ.6 ಮಂಗವಾರ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗಳಾದ ವಿನುತಾ ಸಿ (26) ಅವರನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರವರ ಮಗನಾದ ಶಿವಶಂಕರನಿಗೆ 45 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮತ್ತು 30,000 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಂಜೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪತಿ ಶಿವಶಂಕರ್, ಮಾವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅವರು ದಿನಾಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದು ವಿನುತಾಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವಶಂಕರ್ ಈತನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅ.6 ರಂದು ವಿನುತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ, ನೀನು ಹೋದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವಿನುತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅಜ್ಜನ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಸಂಜೆ 4:10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ವಿನಾಯಕ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದ ಬಸವರಾಜ, ಹಾಲೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸುರೇಶ, ಮಹೇಶ ಕೆ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿನುತಾ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿ.ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ವಿನುತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿನುತಾಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ತೊಂದರೆ ನೀಡಿ, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಜೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಡೌರಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ತಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮನವೊಲಿಸಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಿಥಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿನಿ ಎಂದರು ಅವರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಗ್ಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳದೇ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೋಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಹಿಸುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂದು ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದನ್ನು. ಅವತ್ತು ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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