ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಗದ್ದಲ, ಪರ-ವಿರೋಧ ಘೋಷಣೆ; ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ
ಇಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ. ಕಳ್ಳರಾಗಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 27, 2026 at 2:00 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿಂದು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೇ ನಡೆದಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕಡೆಯ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿತು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಡೆಯ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಡೆಯ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಡೆಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನೂಕಾಟ ತಳ್ಳಾಟ ಆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಇರುವ ಗುಂಪು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕಳ್ಳರು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕಡೆಯ ಗುಂಪು ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿತು. ಆಗ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್, ಭಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮಾತನಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ನಡೆದರು. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. "ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕಿಚಡಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು" ಎಂದು ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಳೆದ ದಿನ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
"ಉಮ್ಮಣ್ಣ (ಉಮಾಪತಿ) ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೇ ಕಿಚಡಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರಿಂದ, ಅ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ನೀನೇ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರ ಅವರು ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಾನು" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ''ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 1994ರಿಂದ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಕೆ47 ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗೆ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ಇವರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದು ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅದೇ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದರು.
"ಇಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ. ಕಳ್ಳರಾಗಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು, ತಾವು ಮೊಸರು ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸುವುದಲ್ಲ. ಕಾವಿ ಎಂಬುದು ಬೆಂಕಿ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು" ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಗಲಾಟೆ: ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ರಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷ