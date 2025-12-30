ETV Bharat / state

ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಗಿಲುನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮದ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU BANGLADESHIS IN KOGILU MINISTER JAMEER ಕೋಗಿಲು ತೆರವು KOGILU ROW
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ - ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಮನೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು?. ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಾ..? ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತೆ?. ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಇಲ್ಲ. 185 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮನೆಯವರು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದವರು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಯಾರೀ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ?. ಅವರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ.‌ ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಟ್ವೀಟ್​​ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​​ಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್​​ಗೂ ನಾವು ಸಿಲುಕಲ್ಲ. ಕೇರಳದವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಏನು ಮಾಡಿದರು. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಯುಪಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ರಾಜೀವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಮೀರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

BENGALURU
BANGLADESHIS IN KOGILU
MINISTER JAMEER
ಕೋಗಿಲು ತೆರವು
KOGILU ROW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.